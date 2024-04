Über Umwege zum Traumjob: Warum Carola Wagner den Schritt in die Kita wagte

Plus In Bayerns Kitas fehlen fast 15.000 Fachkräfte. Sozialministerin Ulrike Scharf setzt deshalb auf Quereinsteiger. Auf Menschen wie Carola Wagner.

Die Seepferdchen sind für heute ausgeflogen. Draußen, in der Garderobe der Krippengruppe, reihen sich die Gummistiefel aneinander. Drinnen sitzt Carola Wagner zwischen Spielküche, Leseecke und Spielturm und sagt: "Früher hätte ich mir nie vorstellen können, im Kindergarten zu arbeiten."

Doch die 47-Jährige hat sich bewusst für einen beruflichen Neuanfang entschieden. Heute genießt es die Meitingerin, mit Kindern zu malen, Lieder zu singen oder wenn sie ihre Kuscheltiere sprechen lassen kann wie Leonard, den Hasen. Seit zwei Jahren arbeitet sie hier im Haus für Kinder am Freibad in Meitingen.