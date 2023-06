Klimaschutz

vor 49 Min.

Moore als Klimaretter: Bayern will das Donaumoos mit 200 Millionen Euro schützen

Plus Weil sie so wichtig für das Klima sind, will Bayern seine Moore besser schützen. 200 Millionen Euro gibt der Freistaat allein fürs Donaumoos. Doch die Uhr tickt.

Von Matthias Zimmermann

Der Wind auf dem Moosberg ist heute noch genauso frisch wie damals. Zwei Jahre ist es her, dass Markus Söder auf dem Aussichtspunkt nordwestlich von Schrobenhausen, am südlichen Ende des Donaumooses, stand. Der Wind zerzauste Söders Haar, während er ankündigte, der Freistaat werde in den nächsten zehn Jahren 200 Millionen Euro zum Schutz des einstmals größten Niedermoors Süddeutschlands bereitstellen. "Moore sind die besten CO 2 - und Wasserspeicher, die wir haben", sagte Söder. Noch während er sprach, begann weiter unten vor der Anhöhe ein Hupkonzert mehrerer Traktoren. Es war wohl, so viel kann man sagen, ohne mit ihnen gesprochen zu haben, kein spontaner Ausdruck der Freude der Landwirte über die Ankündigung des Ministerpräsidenten.

Traktoren sind heute nur aus der Ferne zu sehen. Michael Hafner steht vor der Bank aus einem massiven Holzstamm, auf der Söder damals für die Fotografen posierte. Der Tag kann sich noch nicht entscheiden, ob er eher sonnig oder wolkig werden will. In Hafners Haare fährt der Wind, aber wenn er Gegenwind nicht aushalten könnte, hätte Hafner sicher den falschen Job. Als Geschäftsführer des Zweckverbands Donaumoos soll er helfen, die Interessenkonflikte zwischen Landwirten, Anwohnern, Naturschützern und Gemeinden auszubalancieren und das Moos zu schützen. Eine Aufgabe, an der sich der Zweckverband seit seiner Gründung vor rund 30 Jahren versucht.

