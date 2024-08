Bayerns Klima-Anstrengungen reichen nicht

Bayerns Staatsregierung hat beim Klimaschutz so viel Vertrauen verspielt, dass man aufpassen muss, ihr nicht aus einem Impuls heraus Trickserei im Klimabericht zu unterstellen. Das wäre falsch. Ob 100 vermeintlich neue Windräder aus Versehen in den Bericht gelangten oder aus Absicht, wird wohl nicht zu klären sein, hier steht Aussage gegen Aussage. Aber eine Regierung, die – insbesondere vor der Landtagswahl im vergangenen Jahr – meist nur genervt reagierte, wenn sie auf das in Bayern sehr laue Lüftchen bei der Windenergie angesprochen wurde und insbesondere ein Wirtschaftsminister, der im Juni öffentlich das Klimaziel seiner eigenen Koalition infrage stellte, muss sich nicht wundern, wenn der jährliche Klimabericht besonders gründlich und skeptisch gelesen wird.

Fest steht: Der Klimawandel ist da und wird sich verschlimmern. Temperaturrekorde und Überschwemmungen wie heuer werden häufiger. Und Bayern muss mehr tun, wenn es bis 2040 klimaneutral sein will. Das ist die entscheidende Erkenntnis. In dieser Hinsicht ist der Bericht der Staatsregierung klar und eindeutig. Dass die Maßnahmen derzeit nicht ausreichen, dazu gibt es keine zwei Meinungen.