Es geht um viel mehr als das Abi

@ Franz X.



Leider übersehen Sie, dass durchwegs so gut wie alle Eltern für ihre Kinder das Beste möchten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht leisten können. Im Übrigen können es sich viele Eltern nicht leisten ihre Kinder auf eine Privatschule zu schicken und mit viel Nachhilfe zur Hochschulreife zu bringen. Es sind nun mal viele Kinder bzw. Schüler benachteiligt und das besonders in Bayern. Dies zeigt die ifo-Studie unmissverständlich.

Dies auf die Eltern zu schieben zeigt letztlich keinerlei Verständnis für die vorhandene Benachteiligung von Kindern und Schülern insbesondere am unteren Ende unserer Gesellschaft.

Bedenken Sie bitte, dass alles was der Staat an Bildung in Kinder investiert kommt doppelt oder dreifach an den Staat zurück.

