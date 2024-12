Das Klima ist kein Nischenthema

Die vielen weltpolitischen Krisen – der Krieg in der Ukraine, das Pulverfass im Nahen Osten –, die Unsicherheit, was Donald Trumps erneute Präsidentschaft für die Welt bedeuten wird und nicht zuletzt die vielen innenpolitischen Querelen und das Zerbrechen der Ampel-Regierung haben das Thema Klimaschutz immer weiter an den Rand gedrängt. Um nicht zu sagen: ins Abseits. Auch im anstehenden Bundestagswahlkampf, soviel scheint jetzt schon klar, wird der Klimawandel keine entscheidende Rolle spielen. Leider.

Hinzu kommt: Bereits umgesetzte Projekte wie das Heizungsgesetz werden wieder infrage gestellt, aktuell von der Union, die angekündigt hat, es im Falle eines Wahlsieges bei der anstehenden Bundestagswahl wieder abzuschaffen. Freilich, das Gesetz war umstritten, aber schlussendlich wurde es überarbeitet und entschärft, es gab eine Einigung.

Am Heizungsgesetz zur rütteln, sorgt für eine massive Verunsicherung

An der nun wieder zu rütteln, sorgt für eine massive öffentliche Verunsicherung und führt in der Gesellschaft nur noch mehr zu einem Bild der absoluten politischen Uneinigkeit im Kampf gegen den Klimawandel – und es verstärkt das Narrativ, dass Klimaschutz nur eine Ideologie ist, die von einer links-grünen Nische bedient wird. Dabei muss das Thema endlich gesamtpolitisch eine wichtigere Rolle spielen. Im Bundestagswahlkampf, aber auch im Rest der Welt.