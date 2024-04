So sieht eine Nachtschicht auf der Intensivstation aus

Plus Die Nachtschicht auf der Intensivstation im Krankenhaus in Memmingen beginnt für Pfleger Timo Albrecht vergleichsweise ruhig. Doch dann gibt es einen Notfall.

„Wir drehen Sie jetzt um“, sagt Timo Albrecht zu seinem Patienten. Keine Antwort. „Achtung, ich schiebe Ihren Kopf kurz zur Seite." Wieder keine Antwort.

Dass der Gesprächspartner so schweigsam ist, liegt daran, dass er mehrere Beruhigungs- und Schlafmittel im Blut hat. Trotzdem findet Timo Albrecht es wichtig, mit dem Mittfünfziger zu reden. Er erklärt: „Auch wenn die Patienten sich meistens später nicht daran erinnern können, bekommen sie doch einiges mit."