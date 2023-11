Krankheitswelle

vor 14 Min.

"SARS-CoV-2 kommt bei etwa jedem fünften Getesteten vor"

"Risikogruppen, also über 60-Jährige und chronisch Kranke, sollen sich jetzt noch impfen lassen. Am besten gegen Influenza und Covid-19", sagt Prof. Christoph Spinner.

Plus Derzeit leiden viele Menschen an einer Atemwegsinfektion. Ursächlich seien vor allem Rhinoviren, sagt Infektiologe Christoph Spinner. Welche Rolle Corona und Impfungen spielen.

Von Stephanie Sartor

Derzeit leiden enorm viele Menschen an Atemwegserkrankungen. Ist das normal? Und gibt es Anhaltspunkte, wie groß dabei der Corona-Anteil ist?

Prof. Dr. Christoph Spinner: In der Herbst- und Winterzeit werden typischerweise vermehrt Atemwegsinfektionen in der Bevölkerung beobachtet – und das ist auch in diesem Jahr der Fall. Derzeit sind in mehr als jedem zweiten Fall Viren für Atemwegsinfektionen verantwortlich. Ursächlich für die vielen Erkrankungen sind vor allem Rhinoviren. SARS-CoV-2 kommt bei etwa jedem fünften Getesteten vor.

Offiziell getestet wird ja kaum mehr: Wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer ein?

Spinner: Zunächst einmal möchte ich vorwegschicken: Auch wenn die Rate der Atemwegsinfektionen derzeit hoch ist, ist die Rate der schweren Erkrankungen mit der Notwendigkeit einer Behandlung im Krankenhaus bei Erwachsenen stabil niedrig. Auch am Universitätsklinikum rechts der Isar sehen wir derzeit keine auffällige Zunahme an SARS-CoV-2-Infektionen oder schweren Atemwegsinfektionen bei Patientinnen und Patienten. Aus medizinischer Sicht kommt es daher weniger auf die Dunkelziffer der Infektionen, sondern vor allem auf die Anzahl der symptomatischen Erkrankungen sowie der Klinikaufnahmen an. In Krankenhäusern wird aus verschiedenen Gründen regelhaft jede Patientin und jeder Patient mit Atemwegsinfektion auch auf SARS-CoV-2 getestet.

