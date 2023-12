Söder zu Besuch am Ort des Hamas-Terrors

Danke, Herr Ministerpräsident Söder. Man muss erfahren was sich am 7. Oktober 2023 ereignet hat, um die berechtigte Reaktion des Staates Israel zu verstehen. Mit Arye Shalicar steht Ihnen ein deutschstämmiger, verdienter Veteran der IDF an der Seite, der die Schrecken aus erster Hand erfahren musste. Leider hat sich Deutschland in der UN bei der Resolution gegen Israel erneut der Stimme enthalten. Ich hoffe sehr auf einen baldigen Regierungswechsel in Deutschland. Der zivilisierte Westen muss gegen die Bedrohung aus dem arabischen Raum und aus Russland gemeinsam agieren.

Antworten Melden