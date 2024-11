Ein Händler aus Schwaben hilft der Justiz, Luxusautos von Straftätern zu verkaufen

Dieser Ferrari 308 GTS ist durch die Fernsehserie mit Privatdetektiv „Magnum“, gedreht in den 1980-er Jahren auf Hawaii, zu einem Markenzeichen geworden. Der PS-starke Oldtimer, als „Magnum-Ferrari“ bekannt, steht heute an einem geheim gehaltenen Ort in Schwaben. Dort wartet er auf einen Käufer. So wie der Bugatti, Lamborghini, Maserati. Die Nobelmarken haben eines gemeinsam: Sie gehörten verurteilten Straftätern. Der leuchtend rote Ferrari wurde 2020 in Augsburg im Zuge aufgedeckter Schmiergeldzahlungen bei den Meitinger Lech-Stahlwerken beschlagnahmt.

Rückblende: Seit 2017 haben Polizei, Staatsanwaltschaften und Zollfahnder erweiterte Befugnisse, bei Ermittlungen von Straftaten Vermögenswerte sicherzustellen – auch zu verkaufen. Werden Tatverdächtige später verurteilt, wird der Staat zum Eigentümer, darf beschlagnahmte Objekte verkaufen und kann Tatopfer entschädigen. Doch wohin mit wertvollen Gemälden oder einem sündhaft teuren Bugatti, der neu drei Millionen Euro kostet? Wohin mit Schweizer Präzisionsuhren, die 100.000 Euro wert sein können? Darum kümmert sich Markus Hörmann. Der 53-Jährige gewährt unserer Redaktion Einblicke in seine Tätigkeit.

Mal sind es Autos, mal kümmert sich Hörmann um Segelschiffe, Gemälde oder kostbare Fabergé-Eier

Flughafen Kiew-Boryspil. Es ist der 13. November 2021. Auf dem Flugfeld steht eine Chartermaschine, die am Vorabend aus Memmingen eingeflogen ist. Aufmerksam verfolgt eine Mitarbeiterin der Firma Hörmann, wie das Bodenpersonal einen Rolls-Royce und einen Lamborghini durch die geöffnete Heckklappe einlädt. Sie soll die Fahrzeuge, die in Bayern gestohlen wurden, im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg zurückholen. In der Ukraine sind sie auf Ersuchen bayerischer Fahnder von der Polizei beschlagnahmt worden.

Markus Hörmann ist Geschäftsführer der Hörmann Verwertungen GmbH & Co.KG, die im Auftrag von Banken, Versicherungen und Insolvenzverwaltern Waren aus Firmenauflösungen abholt und verkauft. Seit bald 30 Jahren betreibt der Mann in Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm das Geschäft. 2019 ist ein neues Standbein dazu gekommen. 22 Staatsanwaltschaften in Bayern greifen auf seine Firma zurück, wenn es gilt, beschlagnahmte Autos, Segelschiffe, Gemälde oder kostbare Fabergé-Eier eines russischen Oligarchen abzutransportieren, zu lagern, zu verkaufen.

Nach dreijähriger Testphase hat sich das Modell offenbar bewährt. „Wir haben nicht die Expertise“, gestehen unisono Strafverfolger in Augsburg und München offen ein. Welche Probleme allein die Verwahrung kostbarer Teppiche machen kann, weiß man noch allzu gut bei der Münchner Polizei. Als vor Jahren der Besitzer beschlagnahmter Orientteppiche sie zurückerhielt, entdeckte er Mottenlöcher und einen Wasserschaden. Der Freistaat zahlte ihm angeblich eine Entschädigung.

Im Zuge der Gesetzesreform von 2017 wurde bei der Generalstaatsanwaltschaft in München eine „Zentrale Koordinierungsstelle zur Vermögensabschöpfung“ eingerichtet. Weil Sachwissen gebündelt ist, lassen sich hier Polizei und Staatsanwaltschaften bei Vermögensdelikten beraten. Aus eigener Erfahrung weiß Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl, die noch im Wirecard-Verfahren ermittelt hat und jetzt die Koordinierungsstelle leitet, wie juristisch heikel die Beschlagnahme von Vermögenswerten sein kann. In Ausnahmefällen dürfen Staatsanwälte auch ohne richterlichen Beschluss handeln. Im Zeitalter globaler Geldflüsse ist es wichtig, schnell zu sein.

Die Firma ist mit viel Elektronik, Videokameras und Stahl gegen Diebstähle geschützt

21. September 2022, Rottach-Egern. Hörmann ist an diesem Morgen dabei, als das Anwesen des russischen Oligarchen Alischer Usmanow durchsucht wird. Er will sichergehen, dass beim Abtransport nichts schiefgeht. Seine Firma haftet, wenn etwas beschädigt oder gar gestohlen wird.

27. September 2022, Bremerhaven. Nur sechs Tage später wartet Markus Hörmann auf den nächsten Einsatz. Der 53-Jährige sitzt bei einer Tasse Kaffee im Shop einer Tankstelle. Aus München hat ihn ein Staatsanwalt für 7 Uhr dorthin bestellt. Um 5.30 Uhr ist er am Morgen von Memmingen losgeflogen. Wie immer darf er nicht wissen, wer, was, wo in Kürze durchsucht werden soll. Aber vielleicht ahnt er es. Aus den Medien ist bekannt: „Dilba“, die 600 Millionen teure Luxusyacht des Putin-Vertrauten, in dessen Villa am Tegernsee er gerade gewesen ist, wurde von Hamburg nach Bremerhaven geschleppt. Die Hafengebühren der Hansestadt kamen der Justiz zu teuer.

Icon Vergrößern Ein Blick ins Innenleben eines Bugatti. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Ein Blick ins Innenleben eines Bugatti. Foto: Alexander Kaya

Kurz nach 7 Uhr sitzt Hörmann in einem Polizeibus. Nach sechs Kilometern Fahrt steht er vor der elfenbeinfarbenen Superjacht. Auch Beamte des Bundeskriminalamtes und des FBI gehören dem etwa 80-köpfigen Durchsuchungsteam an. Als sie an Bord gehen, tragen alle Plastiküberzieher an den Schuhen. Nichts darf zerkratzt werden, sonst drohen auch hier Schadenersatzforderungen. Der Boden der „Dilba“ ist mit exklusiven Edelhölzern belegt. Als sie nach 18 Uhr die Superjacht verlassen, haben Münchner Staatsanwälte Schmuck, Uhren, Wein und Gemälde im Wert von neun Millionen Euro beschlagnahmt. Im Tresor der „Dilba“ lag ein Bild des Expressionisten Marc Chagall. Zeitgleich durchsucht die Polizei in Hamburg Lagerräume einer Spedition. In Holzkisten entdecken die Fahnder mehr als ein Dutzend Bilder bedeutender Maler. Es sind Bilder von der Jacht, die vermutlich dem Zugriff der Justiz entzogen werden sollten.

Angesichts der bei ihr deponierten Millionenwerte verwundert es nicht, dass sich die Firma Hörmann mit viel Elektronik, Videokameras und Stahl gegen Diebstähle schützt. Sie verfügt über eigene Tresorräume, nutzt Militärbunker, und Luxuslimousinen haben „rollierende Lager“. Gemeint ist damit, wie Hörmann erläutert: Die Fahrzeuge stehen aus Sicherheitsgründen nie lange am selben Ort.

Die Kunden sind reiche Ölscheichs, Mitglieder von Königshäusern oder reiche Chinesen

Doch Polizisten und Staatsanwälte sind keine Kunstexperten, wenn sie in einer Villa oder auf einer Jacht stehen, um einen bestimmten Geldwert zwangsweise einzuziehen. Ihnen hilft eine neu entwickelte Software, die Hörmann sich hat patentieren lassen. Im Gespräch erläutert Hörmann, der früher in Ostdeutschland BMWs verkaufte, was es damit auf sich hat. Die Firma schickt den Fahndern während einer Durchsuchung einen Link auf ihre Mobiltelefone. Dieser verbindet sie mit einem Server in der Schweiz, der mit Millionen Daten gefüttert ist. Was die Fahnder zu sehen bekommen und fotografieren, schicken sie dorthin. „In etwa zehn Minuten erhalten sie ein Kurzgutachten über den voraussichtlichen Wert.“

Für Hörmann, der an den Verkäufen mit einer Provision verdient, scheint sich das Geschäft mit der Justiz zu lohnen. In Sichtweite zur Firmenzentrale hat gerade der Bau eines 28 Millionen Euro teuren Auktionshauses begonnen.

Icon Vergrößern Ein wenig Nostalgie muss sein inmitten der teuren Luxuskarossen. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Ein wenig Nostalgie muss sein inmitten der teuren Luxuskarossen. Foto: Alexander Kaya

Bleibt noch die Frage, wer sich so einen sündteuren Sportwagen kauft, der einem Kriminellen gehört hat. Der umtriebige Geschäftsmann wird da plötzlich einsilbig. Berufsgeheimnis. Es ist ja auch ein heikler Job, weshalb sich Hörmann auch nicht fotografieren lassen will. Nur so viel gibt er preis: Die Kunden sind reiche Ölscheichs, Mitglieder von Königshäusern, reiche Chinesen, aber auch internationale Showgrößen. Die Frage, ob Superstar Taylor Swift diesen Sommer einen schwarzen Aston Martin bei ihm kaufen wollte, lässt Hörmann unbeantwortet. Der Sportwagen, von dem nur 77 Exemplare gebaut worden sind, ist für 1,9 Millionen Euro noch zu haben. Mit neuen Kfz-Papieren, die nicht verraten, wer sein Vorbesitzer gewesen ist.