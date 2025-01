Sprengstoffverdacht in Geldautomat: Polizei sperrt Bank ab

Nach der Manipulation eines Geldautomaten in Würzburg könnte sich noch Sprengstoff in dem Automaten befinden. Eine technische Sondergruppe aus München sei auf dem Weg und wird gegen Mittag erwartet, teilte die Polizei mit. Die Bank sei abgesperrt.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, ist noch unklar, ob wirklich Sprengstoff im Automaten ist. Es sei ein Gegenstand eingeführt worden, wie es bei Geldautomaten-Sprengungen üblich sei. Ob es sich wirklich um Sprengstoff handelt, soll die Sondergruppe klären.

Laut Polizeiangaben wurden die Scheiben des Geldinstituts in der Nacht eingeschlagen und ein Geldautomat beschädigt. Die unbekannten Täter waren offenbar erfolglos: Die Geldkassette befindet sich noch im Automaten. Dass zudem ein Gegenstand in den Automaten eingeführt wurde, fiel den Ermittlern nach eigenen Angaben am frühen Vormittag auf.