Bayern

vor 31 Min.

Söders Frauen-Problem beschert Bayern den letzten Platz

Plus Nirgends in Deutschland ist der Frauenanteil im Kabinett so gering wie in Bayern. Schmälert das auch die Qualität der Arbeit in der Staatsregierung?

Von Christoph Frey

Ulrike Scharf ( CSU) kennt das Problem. Ob in Gesellschaft, Wirtschaft oder Politik: „Frauen haben es schwerer, sich ihren Platz zu erkämpfen.“ Deshalb müssten Frauen sichtbarer gemacht werden, schreibt die Sozialministerin in einem Vorwort zum Projekt „ Bayerns starke Frauen“. In Bayerns aktuellem Kabinett dagegen werden Frauen immer unsichtbarer, dort ist ihr Anteil mit vier Vertreterinnen (vorher fünf) auf einen Tiefstand gesunken.

Im neuen Regierungsteam von Ministerpräsident Markus Söder liegt der Frauenanteil damit nur noch bei gut 22 Prozent. Der Freistaat ist jetzt Schlusslicht unter allen 16 Bundesländern. Nirgendwo sonst finden sich so wenige Frauen in der Regierung. Das belegt eine Übersicht des Bundesfamilienministeriums.

