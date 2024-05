Mutmaßliche Brandlegung in Jugendtreff: Zwei Verletzte

Beim Brand in einem Jugendtreff in Schwaben sind zwei Feuerwehrleute verletzt worden.

Zudem entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler gehen derzeit von fahrlässiger Brandstiftung durch Zigaretten aus.

Das Feuer war demnach am Sonntagabend in dem Jugendtreff in Diedorf (Landkreis Augsburg) ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Es ist nun zum Teil einsturzgefährdet, wie es hieß. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)