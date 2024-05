150.000 Euro Schaden bei Hausbrand: Bewohner soll Feuer gelegt haben

Die Polizei geht von Brandstiftung aus: In Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist beim Brand eines Wohnhauses ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden.

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberbayern ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Nach derzeitigen Ermittlungen soll ein Bewohner das Feuer am Freitagabend absichtlich gelegt haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Gebäude in Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) wurde durch Flammen und Ruß beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der mutmaßliche Brandleger den Angaben zufolge unter einer psychischen Erkrankung leidet, kam er in ein Krankenhaus. (dpa)