Landkreis Rhön-Grabfeld

13:22 Uhr

Ein Jahr altes Mädchen bei Verkehrsunfall schwerst verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

Artikel anhören Shape

Ein ein Jahr altes Mädchen ist am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) lebensgefährlich verletzt worden.

Das Kleinkind sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher in Würzburg. Er sprach von "schwersten Verletzungen". Eine 34 Jahre alte Autofahrerin sei mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 32-Jährigen zusammengestoßen. Diese hatte ihre ein Jahr alte Tochter mit im Fahrzeug. Auch die Mutter sei schwer verletzt worden. Zur Aufklärung der Unfallursache sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden, teilte die Polizei weiter mit. Auch Landrat Thomas Habermann (CSU) habe sich ein Bild von der Lage gemacht. Die Staatsstraße zwischen den Orten Brendlorenzen und Wollbach sei für die Zeit der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge gesperrt worden. (dpa)

Themen folgen