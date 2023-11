Landtag

vor 32 Min.

Sind die Grünen eine reine Stadt-Partei geworden?

Die grünen Spitzenkräfte leben größtenteils in Städten.

Plus Die schmerzlichsten Verluste bei der Landtagswahl muss die Öko-Partei in den ländlichen Räumen verkraften – im Allgäu und in weiten Teilen Oberbayerns. Einen Ausweg hat sie bislang nicht gefunden.

Von Uli Bachmeier

Es sind bittere Tage für Thomas Gehring. 15 Jahre lang arbeitete der Grünen-Politiker der ersten Stunde für das Allgäu im Landtag – zuerst als einfacher Abgeordneter, zuletzt als Landtagsvizepräsident. Die Wähler vor Ort haben das honoriert. Gehring holte im Oberallgäu 16,4 Prozent der Erststimmen – für einen Grünen in einer ländlichen Region ein herausragend gutes Ergebnis. Doch es reichte nicht, weil das Gesamtergebnis der Partei bei dieser Landtagswahl zu schlecht ausfiel. Nun muss der 65-Jährige seine Büros auflösen – im Maximilianeum und in Immenstadt. Das Allgäu ist zur grünen Diaspora geworden.

Gescheitert ist auch die Biobäuerin Gisela Sengl aus dem Chiemgau. Bei der Wahl 2018 hatte sie noch 19,6 Prozent Erststimmen geholt. Dieses Mal verzichtete sie darauf, auf dem Wahlzettel als Biobäuerin anzutreten, fiel prompt auf 13,5 Prozent zurück und landete damit auf der Liste der Gewählten weit hinter ihren Kolleginnen und Kollegen aus München und Umgebung. Im gesamten Südosten Oberbayerns, einst grünes Vorzeigegebiet unter dem populären früheren Landeschef Sepp Daxenberger, gibt es jetzt keinen einzigen grünen Landtagsabgeordneten mehr.

