Aufstieg der AfD in Schwaben: Es begann in den Köpfen der Menschen

Plus Die AfD war in Teilen Westschwabens und des Unterallgäus besonders stark. Wer sind die Menschen, die für die Partei gestimmt haben? Eine Suche nach Erklärungen.

Ihr täglich Brot kaufen die Menschen immer noch beim Bäcker in der Ortsmitte von Leipheim, da hat sich an den Vorlieben nichts geändert. Aber dass in den Köpfen etwas vor sich geht, das merkt die Verkäuferin hinter der Theke seit Jahren. Die Leute reden ja, wenn sie morgens an den Stehtischen ihren Kaffee trinken. "Viele schimpfen auf die Regierung, die bis jetzt dran war", sagt die Frau, die eigentlich lieber Brote verkauft, statt über Politik zu reden – und deswegen ihren Namen nicht in einem Artikel lesen will. "Der Grund für die schlechte Laune ist die Flüchtlingspolitik." Sie sehe oft genug, wie in aller Frühe "Ströme" von Asylbewerbern Richtung Rathaus unterwegs sind, weil sie etwas mit der Behörde zu klären haben. Wie groß die Ströme sind, lässt sich gerade nicht überprüfen, dafür ist der Tag zu weit fortgeschritten.

Was sich sehr wohl beweisen lässt: Die Leipheimerinnen und Leipheimer wählen jetzt verstärkt AfD. 29 Prozent der Stimmen gingen an die Rechtspopulisten, doppelt so viele wie im bayerischen Landesdurchschnitt. Das ist selbst für Schwaben einer der Rekordwerte. Vor allem in Stimmkreisen im Westen Schwabens und im Unterallgäu war die AfD besonders stark. Wer nach dem Warum fragt, bekommt von den Menschen auf der Straße ziemlich ähnliche Antworten – und ziemlich eindeutige.

