Landtagswahl

vor 23 Min.

Verändert sich Aiwanger oder wird er verändert?

Plus Hubert Aiwangers Unterstützer halten zu ihm. Aber die Kritik am Umgang mit der Flugblatt-Affäre ist nicht verstummt. Sogar aus der eigenen Partei kommen Mahnungen.

Von Uli Bachmeier

Es ist viel passiert im Leben von Hubert Aiwanger, seit er mit seinen Freien Wählern im Herbst 2008 erstmals in den Landtag einzog. Aber die vergangenen beiden Wochen waren die vermutlich härtesten seines politischen Lebens. Die steile Karriere des politischen Einzelkämpfers aus Niederbayern drohte in der Affäre um ein übles antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit ein jähes Ende zu nehmen. „Das bin ich nicht“, hat er beteuert. Und das darf man ihm auch glauben. Aiwanger ist kein Antisemit. Dafür konnte aus den vergangenen zwei Jahrzehnten kein einziges Indiz beigebracht werden.

Nicht glauben aber muss man ihm, dass er sich an die Ereignisse vor 35 Jahren nicht genauer erinnert, als man die Flugblätter in seiner Schultasche gefunden und ihm mit der Polizei gedroht hatte. Er selbst sagt, er sei „erschrocken“ gewesen und beschreibt den Vorfall als „einschneidend“. Kann man da fast alles vergessen? Oder vielleicht verdrängen? So oder so steht fest: Der Hubert Aiwanger, der sich am 8. Oktober zur Wahl stellt und Bayern erneut für weitere fünf Jahre mitregieren will, ist nicht mehr derselbe, der er noch vor gut zwei Wochen war. Er ist angeschlagen. Aber er gibt nicht auf.

