Warum muss Kultusminister Piazolo gehen?

Es ist doch immer wiede schön zu lesen,

dass in Bayern "nicht" der Schwanz mit dem Hund wedelt, oder?



>>https://www.br.de/nachrichten/bayern/koalitionsvertrag-csu-und-freie-waehler-wohin-steuert-bayern,TtnvaDW?utm_name=Newsletter&utm_source=BR24-Newsletter&utm_medium=Link-Mail&utm_time=2023-10-27%2015:00:00&utm_term=oz&utm_motiv=oz<<



Koalitionsvertrag: Wohin steuern CSU und FW?



>>"Jeder soll in Bayern sein Glück finden können": So steht es in der Präambel des Koalitionsvertrages. CSU und Freie Wähler setzen ihre gemeinsame Regierungsarbeit fort. Die Vorhaben und der Blick auf das Personaltableau.<<



Ich denke schon, dass man in dem Artikel erkennen kann, wer der "Hund" und wer der "Schwanz" ist und das ist gut so, Ja!

Melden