Landtagswahlen

vor 49 Min.

Der Niedergang der SPD in Bayern: Aufrecht rot

Plus Wie kann die SPD verhindern, dass sie in der Bedeutungslosigkeit verschwindet? Das fragt man sich auch beim Ortsverein in Rain am Lech. Hier waren die Sozialdemokraten mal wer. Und jetzt?

Von Sonja Dürr

Bevor sich an diesem Abend die Frage stellt, ob Weißwein- oder Rotweinpunsch, wer wann das vegane Chili für den Weihnachtsmarkt kocht und wer am Stand mithilft, geht es erst einmal in die Niederungen. Auf den harten Boden der Tatsachen. Und um die Frage, warum die SPD bei der Landtagswahl in Bayern so desaströs abgeschnitten hat. Also eröffnet Daniel König, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Rain am Lech, an diesem Abend die Vorstandssitzung und sagt: "Wir alle wissen, wir können mit diesem katastrophalen Ergebnis nicht zufrieden sein."

Ein Monat ist seit der Landtagswahl in Bayern vergangen. Ein Monat Zeit, um den Schock dieses 8. Oktobers zu verdauen und zu verarbeiten, wie sich die Kräfteverhältnisse im Freistaat verschoben haben. Dieser Rechtsruck in Bayern. Dass die AfD nun zweitstärkste Kraft im bayerischen Landtag ist. Und die SPD wieder nur die Nummer fünf. Oder, besser gesagt, die kleinste Oppositionspartei im Maximilianeum mit einer auf nunmehr 17 Abgeordneten geschmolzenen Landtagsfraktion – und mit Simone Strohmayr und Anna Rasehorn nur zwei Parlamentarierinnen aus Schwaben.

