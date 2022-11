Lehrermangel

Diese vier Faktoren verschärfen die Personalprobleme an Schulen

Plus In Bayern sind Lehrkräfte händeringend gesucht. Viele hundert Lehrerinnen und Lehrer sind an Corona erkrankt, andere Stellen sind nicht besetzt.

Von Sarah Ritschel, Stephanie Sartor

Julia Reiter ist ein aufschlussreiches Beispiel dafür, was bei der Lehrkräfteversorgung in Bayern schiefläuft. Die Lehrerin ist gerade in Elternzeit, arbeitet sonst an einer bayerischen Mittelschule. An der Schulart also, die von Personallücken besonders betroffen ist. Durch eine andere, fertig ausgebildete Lehrkraft wurde Julia Reiter, die sich lieber nicht mit ihrem richtigen Namen äußert, nicht ersetzt. „Stattdessen war ich selbst noch im Mutterschutz als mobile Reserve gemeldet und in Wirklichkeit natürlich nicht einsetzbar.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

