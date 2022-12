"Letzte Generation": Aktivisten kleben sich am Stachus fest

Die "Letzte Generation" hat in der vergangenen Woche "Unterbrechungen an allen Ecken und Enden" angekündigt. Am Montagmorgen haben sich Aktivisten am Münchner Stachus festgeklebt.

Nach einer einwöchigen Pause hat sich die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" am Montagmorgen wieder – wie angekündigt – auf Deutschlands Straßen festgeklebt. In dieser Woche soll es weitere und verstärkte Störaktionen geben. Insbesondere München und Berlin sollen betroffen sein. Die "Letzte Generation" ziele erneut auf die "Adern der Gesellschaft" wie Verkehrsverbindungen. "Dort wird es weiter an allen Ecken und Enden Unterbrechungen geben", sagte Henning Jeschke, einer der Mitgründer der Gruppe, am vergangenen Freitag.

"Letzte Generation klebt sich an München am Stachus fest

Am Montagmorgen haben Aktivistinnen und Aktivisten den Verkehr am Münchner Stachus blockiert. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, haben sich neun Menschen am Karlsplatz auf der Straße festgeklebt. Sie trugen Warnwesten und machten mit Plakaten auf ihre Klimapolitik-Forderungen aufmerksam. "Die Aussicht auf Präventivhaft oder Strafen hält diese Menschen nicht ab", schrieb die "Letzte Generation" am Montagmorgen auf Twitter.

Vor dem Justizpalast fordern Gegendemonstranten ein härteres Eingreifen der Behörden gegen die Aktivisten. Die Polizei, die mit etwa hundert Einsatzkräften vor Ort war, leitete den Verkehr am Sendlinger Tor um und empfahl Autofahrern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Stadt München hatte laut einem Polizeisprecher nach der Ankündigung einen Auflagenbescheid für die Versammlung erstellt. Das Festkleben auf der Straße habe gegen diese Auflagen verstoßen. Es sei derzeit nicht geplant, den Protest aufzulösen.

"Letzte Generation" hatte Blockade am Stachus angekündigt

Ein Aktivist aus München, der nach eigenen Angaben fast einen Monat im Gefängnis saß, hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass am Montag um 8 Uhr an der "Straße am Karlsplatz Richtung Norden, direkt am Taxistand Stachus Ost", eine große Blockadeaktion stattfinden wird. Hinter dieser konkreten Ansage verberge sich keine bestimmte Taktik, versicherte die Gruppe. Man rufe alle Menschen dazu auf, mitzumachen.

Das fordert die "Letzte Generation"

Die "Letzte Generation" fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen und billigen Nahverkehr. Seit Anfang des Jahres laufen die Blockaden in vielen deutschen Städten. Die Polizei hat hunderte Strafverfahren wegen Nötigung und Widerstand eingeleitet.

Die Aktionen der "Letzten Generation" sorgen bundesweit zunehmend für Unverständnis. Dazu beigetragen hat vor allem ein schwerer Unfall in Berlin, bei dem am vergangenen Montag eine Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt worden war. Ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die 44-Jährige zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn – wegen einer Aktion von Klimaaktivisten an einer Schilderbrücke.