Manching

vor 35 Min.

Haus vermutlich durch Böller in Brand gesetzt

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) hat an Neujahr einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht.

Ursache war vermutlich ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. (dpa)

