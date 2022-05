Das große Schweigen: Tag 1 im Untersuchungsausschuss

Plus Fünf Kamerateams, mehr als ein Dutzend Journalisten: Der Andrang vor dem Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre ist groß. Doch Georg Nüßlein und Alfred Sauter geben sich wortkarg.

Die Schlüsselfiguren der Maskenaffäre – die ehemaligen schwäbischen CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein und Alfred Sauter – haben vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags die Aussage verweigert. Der Frust bei den Abgeordneten im Untersuchungsausschuss, die endlich mehr Licht in die heftig umstrittenen, millionenschweren Geschäfte mit Atemschutzmasken bringen wollen, ist entsprechend groß.