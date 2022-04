Masken aus Politiker-Geschäften waren teils "Schrott"

Plus Bei den umstrittenen Maskendeals der Ex-CSU-Politiker Sauter und Nüßlein lief vieles schief. Die Corona-Masken kamen zu spät. Und 100.000 Stück hatten praktisch keine Schutzwirkung.

Um diese Geschichte nachzuvollziehen, muss man sich gut zwei Jahre zurückversetzen. Während heute die Masken fallen und viele vom Ende der Pandemie träumen, herrschte seinerzeit nackte Panik. Das Coronavirus bedrohte scheinbar die gesamte Menschheit. Die meisten Leute waren mit der damaligen Situation überfordert. Nur professionelle Geschäftemacher blieben cool und witterten den großen Reibach. Und einige Politiker.