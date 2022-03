Maskenaffäre

Untersuchungsausschuss bringt langsam Licht in die Maskenaffäre

Plus Für Oppositionspolitiker im Untersuchungsausschuss des Landtags steht fest, dass in der Anfangsphase der Pandemie CSU-Abgeordnete die "Türöffner" waren.

Von Uli Bachmeier

Einfache Fragen sind nicht immer einfach zu beantworten. In der Affäre um teure Schutzmasken und horrende Provisionen an CSU-Politiker stand von Anfang an eine Frage im Raum, auf die zunächst keine befriedigende Antwort zu bekommen war: Warum brauchten Anbieter in Zeiten höchster Knappheit Vermittler aus der Politik, um ihre Produkte verkaufen zu können? Warum konnten sie nicht direkt mit den staatlichen Behörden Kontakt aufnehmen, die händeringend nach medizinischem Material, insbesondere FFP2-Masken suchten?

