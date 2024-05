Pokal soll einen Monat vor Auftaktspiel EM-Vorfreude wecken

Einen Monat vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft in München soll der Originalpokal in der bayerischen Landeshauptstadt Vorfreude auf das Turnier wecken.

Wer schon immer mal neben dem "Coupe Henri Delaunay" für ein Foto posieren wollte, kann das am Dienstag in München kostenlos tun: Während der " Uefa Euro 2024 Trophy Tour" wird der Pott für die Öffentlichkeit von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr im "Fat Cat" im ehemaligen Gasteig ausgestellt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekam vorab am Montag in der Allianz Arena eine Gelegenheit für ein Foto mit Pokal und Maskottchen "Albärt". "Wir hoffen, dass die #Europameisterschaft in Deutschland wieder ein #Sommermärchen wird", schrieb der CSU-Politiker nach dem Termin auf X. "Zwei deutsche Mannschaften im Finale großer europäischer Wettbewerbe lassen auch für die EM hoffen und wecken die Vorfreude."

Das EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland soll am 14. Juni angepfiffen werden. Insgesamt sollen sechs Partien der Fußball-Europameisterschaft in München gespielt werden.

(dpa)