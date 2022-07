Memmingen

11:45 Uhr

Erste Frau bei Fischertag in Memmingen: "Ich nehme den Männern nichts weg"

Jahrhundertelang durften nur Männer am traditionellen Ausfischen des Memminger Stadtbaches am Fischertag teilnehmen. Christiane Renz zog dagegen bis vors Landgericht – und gewann.

Plus Christiane Renz wird am Samstag als erste Frau am Memminger Fischertag in den Stadtbach „jucken“. Dieses Recht hat sie sich vor Gericht erstritten.

Von Andreas Berger

Frau Renz, freuen Sie sich schon auf den Fischertag?

