Messe München: Anreise, Parkplätze und Tarife

Wer zur Messe München will, hat mehrere Möglichkeiten bei der Anreise. Die wichtigsten Informationen zu den Haltestellen und Parkplätzen.

Zahlreiche große Messen finden jedes Jahr in München statt. Wie Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto zum Gelände kommen und wo Sie zu welchen Konditionen parken können, erfahren Sie hier.

Anreise zum Trade Fair Center Messe München

Das Trade Fair Center ist an die beiden U-Bahn-Haltestellen Messestadt West und Messestadt Ost der Linie U2 angebunden. Vom Hauptbahnhof dauert die Fahrt ohne Umsteigen knapp 20 Minuten.

Auch eine Anreise mit dem Auto ist möglich. Die Messe München liegt direkt ander A94. Autofahrer erreichen das Messegelände über die Ausfahrten Feldkirchen-West und München-Riem. Von dort aus gibt es bei Veranstaltungen Beschilderungen zu den entsprechenden Parkflächen. Auch rund um das Messegelände reguliert ein dynamisches Verkehrsleitsystem den Fahrzeugstrom.

Open-Air-Konzerte und -Festivals finden auf der Sonderfreifläche statt. Bei großen Veranstaltungen werden meist andere Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Diese sind dann ausgeschildert.

Anreise zum ICM der Messe München

Das Internation Congress Center befinden sich direkt an der U-Bahn-Haltestelle Messestadt West der Linie U2. Alternativ können Besucherinnen und Besucher auch mir der S-Bahn und dem Bus aus München beziehungsweise Erding anreisen. Die S-Bahn-Linie 2 fährt zur Haltestelle Riem. Dort muss man in den Bus 190 Richtung Messestadt Ost umsteigen. Um zum Eingang West zu gelangen, steigt man an der Haltestelle Am Messesee aus, zum Eingang Ost gelangt man am besten, wenn man an der Haltestelle Messestadt Ost aussteigt.

Besucherinnen und Besuchern, die mit dem Auto anreisen möchten, wird von der Messe München empfohlen, sich auf der Webseite der jeweiligen Veranstaltung zu informieren. Bei Kongressen ist die Vorfahrt vor die Eingänge eingeschränkt.

Anreise zum CCN der Messe München

Das Conference Center North erreicht man am besten über die U-Bahn-Haltestelle Messestadt Ost der Linie U2. Alternativ ist auch eine Anreise mit S-Bahn und Bus aus München beziehungsweise Erding möglich. Die S-Bahn-Linie 2 fährt zur Haltestelle Riem. Dort muss man in den Bus 190 Richtung Messestadt Ost umsteigen. An der Haltestelle Am Messesee sollte man aussteigen, um zum Eingang West zu gelangen. Wer zum Eingang Ost möchte, sollte an der Haltestelle Messestadt Ost aussteigen.

Zum CCN gelangt man über die A94. Bereits auf der Autobahn leitet eine Beschilderung Besucherinnen und Besucher zu den entsprechenden Parkflächen. Ein dynamisches Verkehrsleitsystem leitet Autofahrerinnen und Autofahrer zur nächstgelegenen freien Parkfläche. Detaillierte Informationen zu den geöffneten Eingängen und Parkflächen sind auf den Webseiten der Veranstaltungen zu finden. Bei Kongressen ist die Vorfahrt vor die Eingänge eingeschränkt.

Messe München: Parkplätze und Tarife

Parkplätze an gibt es an der Messe München im Parkhaus und auf dem Freigelände. Alle Parkflächen auf dem Messegelände öffnen zwei Stunden vor Messebeginn und schließen zwei Stunden nach Messeende. Das sind die Tarife für Autos und Kleintransporter.

Parkmöglichkeit Fachmessen Publikumsmessen Parkhaus 17 Euro 14 Euro Freigelände 12 Euro 10 Euro

Anreise zum MOC der Messe München

Das MOC befindet sich im Norden der Stadt und liegt in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Kieferngarten der Linie U6. Der Fußweg von dort aus beträgt etwa fünf Minuten. Der Weg ist ausgeschildert.

Das MOC - Event Center ist direkt an die Autobahn angebunden. Autofahrerinnen und -fahrer sollten die A9 an der Ausfahrt München-Freimann verlassen. Von dort aus gelangt man direkt auf die Heidemannstraße, von der man nach etwa 500 Metern links in die Lilienthalallee einbiegen muss. Im MOC stehen 1500 Tiefgaragen-Parkplätze zur Verfügung.