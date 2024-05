Migration

vor 52 Min.

Willkommen in Ruanda: Kann Londons Migrationsdeal funktionieren?

Plus Das ist der Deal: London schickt Asylsuchende nach Ruanda und zahlt dafür Millionen. In Kigali bereitet man sich nun auf die ersten Flieger aus Großbritannien vor.

Direkt am Eingang des "Hope Hostel" hängt ein großes Plakat. Darauf steht: "Komme als Gast an, breche als Freund wieder auf." An den pathetischen Zeilen werden, vielleicht in wenigen Wochen, Asylbewerberinnen und Asylbewerber vorbeigehen. Sie werden aus Großbritannien nach Ruanda gebracht worden sein, im Rahmen eines höchst umstrittenen Abkommens.

Oder doch nicht? Die Farbe auf dem Plakat ist schon verblasst. Seit zwei Jahren ist das Gasthaus an einer lebhaften Straße der Hauptstadt Kigali für den Publikumsverkehr geschlossen: Damals sollten die ersten Abschiebungen nach Ruanda erfolgen. Britische Gerichte verhinderten dies – wegen Zweifeln am Asylverfahren in dem ostafrikanischen Land, an der Unabhängigkeit seiner Justiz, seines Umgangs mit Menschenrechten, seiner Sicherheit als Drittstaat. Im vergangenen April verabschiedete schließlich das britische Parlament ein Gesetz, um die Abschiebungen zu ermöglichen.

