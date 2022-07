Plus Ruja Ignatova kam als Kind von Bulgarien nach Deutschland. Mit dem Kauf einer Fabrik im Allgäu begann ihre kriminelle Karriere. Heute wird sie wegen eines milliardenschweren Betrugs mit angeblicher Kryptowährung vom FBI gejagt.

Als Ruja Ignatova ins Allgäu kommt, strahlt sie Einsatzbereitschaft und Zuversicht aus. Mit ihrem Vater Plamen Ignatov hat sie das Gusswerk in Waltenhofen gekauft, das kurz zuvor Insolvenz angemeldet hatte. Tochter und Vater spendieren Leberkäs und Hähnchen. Die Mitarbeiter sind recht angetan. Das war 2010. Heute ist Ruja Ignatova, 42, die meistgesuchte Frau der Welt.