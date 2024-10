Lagerhallen brennen: Großeinsatz in Rothenburg ob der Tauber

In Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken ist am Nachmittag ein Großbrand auf dem Gelände eines Industriebetriebs ausgebrochen. Zwei Lagerhallen stehen dort in Flammen, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort und versuche, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Eine dichte, dunkle Rauchsäule zieht laut Polizei in Richtung der Altstadt, was zu einer erhöhten Rauchentwicklung in den umliegenden Wohngebieten führe.

Die Einsatzkräfte forderten deshalb die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zusätzlich informierten die Einsatzkräfte vor Ort über Lautsprecherdurchsagen.