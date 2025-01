Seniorin stirbt nach Feuer in Einfamilienhaus

Bei einem nächtlichen Brand in einem Einfamilienhaus im mittelfränkischen Uttenreuth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist eine 79-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte in der Nacht zu Sonntag. Polizei und Feuerwehr fanden das Gebäude bereits in Flammen und stark verraucht vor.

Feuerwehrkräfte konnten die bewusstlose Bewohnerin aus den Innenräumen bergen. Trotz sofortiger medizinischer Maßnahmen verstarb die 79-Jährige noch vor Ort im Rettungswagen. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat die Erlanger Kriminalpolizei übernommen.