11:48 Uhr

Warum dem Hyperloop (nicht) dasselbe Schicksal wie dem Transrapid droht

Plus Mehrere Millionen Euro hat die Hyperloop-Teststrecke den Freistaat gekostet. Wie die „Rohrpost für Menschen“ funktionieren soll und welche Zukunftschancen sie hat.

Von Felix Gnoyke

„Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München … mit zehn Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen … am … am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug.“ Mit diesen Worten begann der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber seine legendäre Rede beim Neujahrsempfang der Münchner CSU im Januar 2002. Voller Inbrunst warb er für sein Herzensprojekt: den Transrapid. Die Magnetschwebebahn sollte die 37 Kilometer lange Strecke vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen in nur zehn Minuten schaffen, und bestenfalls auch noch im Zehnminutentakt fahren. Das Projekt scheiterte letztlich wegen zu hoher Kosten.

CSU-Politiker scheinen jedoch große Freunde an der futuristischen Technologie zu haben. So gab Andreas Scheuer, noch als Bundesverkehrsminister, 2020 eine Machbarkeitsstudie für eine neue Magnetschwebebahn zum Münchner Flughafen in Auftrag. Und auch die Landesregierung hat etwa 3,5 Millionen Euro in eine Idee investiert, die technologisch auf dem gleichen Prinzip basiert: der Hyperloop. Doch warum sollte diese Innovation nicht auch krachend scheitern?

