Neues MUC-Kennzeichen seit Freitag auf den Straßen

Zusätzlich zum "M" gibt es nun die Abkürzung "MUC" als Münchner Kfz-Kennzeichen. Noch diese Woche könnte das neue Nummernschild auf den Straßen zu sehen sein.

Das "M" auf den Kennzeichen verrät den oder die Münchnerin für gewöhnlich im Straßenverkehr. Nun kommt jedoch noch ein zweites Kfz-Kennzeichen für Autofahrer der bayerischen Landeshauptstadt hinzu: Das Nummernschild mit der Abkürzung "MUC". Das bayerische Verkehrsministerium hat dafür im Sommer beim Bundesverkehrsministerium offiziell einen Antrag eingereicht.

Lange dauert es nicht mehr, bis das neue Nummernschild auf der Straße zu sehen ist. Seit dem 1. Dezember 2023 ist das neue Kennzeichen offiziell verfügbar, teilte die Stadt München mit. "Zur Wahl stehen Tausende neue Kennzeichen", heißt es.

Weil die Gesamtlänge auf dem Kennzeichen allerdings acht Zeichen beträgt, kommt es nur für Fahrzeuge ohne Saisonkennzeichen, Oldtimer oder E-Kennzeichen in Frage.

Neues MUC-Kfz-Kennzeichen für München ab 1. Dezember 2023

Der Grund für das neue Münchner Kennzeichen: Die Kombinationsmöglichkeiten mit dem Buchstaben "M" sind knapp geworden. Sowohl die Stadt München als auch der Landkreis München teilen sich das "M" auf dem Nummernschild. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) teilte mit: "Es ist jetzt an der Zeit, ein neues Kennzeichen einzuführen. Denn Stadt und Landkreis München haben beide einen großen Fahrzeugbestand, die Kennzeichenkombinationen könnten somit bald aufgebraucht sein."

In der Stadt München waren zum Jahresbeginn 2023 rund 760.000 Fahrzeuge zugelassen, im Landkreis München waren es rund 240.000. Zusätzlich zum hohen Fahrzeugbestand verstärkt auch die wachsende Anzahl an Elektro-Autos den Bedarf nach mehr Kombinationsmöglichkeiten: Durch das zusätzliche "E" am Ende des Kennzeichens ist noch weniger Platz für unterschiedliche Zahlen- und Buchstaben.

Ab wann kommt das neue MUC-Kennzeichen?

Das neue Kennzeichen mit den Buchstaben "MUC" dürfen Autos, Laster, Motorräder und sonstige Krafträder tragen, die in der bayerischen Landeshauptstadt zugelassen wurden. (mit dpa)