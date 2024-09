18-Jähriger sticht in München mit Messer auf Vater ein

Ein 63-Jähriger rief am Sonntag in München den Rettungsdienst. Sei 18-jähriger Sohn soll in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer auf ihn eingestochen und ihn dabei schwer verletzt haben. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen sie vor verschlossener Tür und hörten Schreie. Sie riefen die Polizei.

Sohn wird in München nach Messerangriff auf Vater festgenommen

Die Beamten öffneten schließlich mit einem Rammbock die Tür und fanden den Verletzten. Sanitäter brachten den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den 18-Jährigen fest. Er leistete keine Gegenwehr. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei der junge Mann bereits zuvor psychisch auffällig gewesen. Er ist nun in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt.

Die Polizei fand bei der Spurensicherung eine mögliche Tatwaffe: ein Küchenmesser mit einer Klinge von rund 20 Zentimetern Länge. Zunächst war unklar, wie und weshalb es zu der Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn gekommen war. (mit dpa)