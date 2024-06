München

vor 45 Min.

23-Jähriger bei Streit vor U-Bahnhof schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung an einem U-Bahnhof in München hat ein noch unbekannter Täter einem 23-Jährigen in den Bauch gestochen und ihn schwer verletzt.

Es werde von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zu der Auseinandersetzung sei es am Mittwochabend am U-Bahnhof Machtlfinger Straße in Obersendling gekommen. Der Täter soll mit einem Gegenstand zugestochen haben. Er sei dann geflohen. Sanitäter brachten den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Aktuell befinde er sich außer Lebensgefahr, hieß es. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um den Flüchtigen zu finden. (dpa)

