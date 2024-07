München

vor 16 Min.

26-Jähriger wird nach Baden im Eisbach vermisst

Auch, wenn das Baden im Eisbach an vielen Stellen verboten ist, gehen viele Menschen dort schwimmen. Ein 26-Jähriger gilt derzeit als vermisst.

In München wird ein 26-jähriger Student vermisst, der am Samstag im Eisbach schwimmen war. Die Polizei sucht weiter – und ermittelt in alle Richtungen.

Von Victoria Schmitz