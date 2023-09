München

vor 16 Min.

Wie geht es jetzt weiter in der Affäre um Hubert Aiwanger?

Aiwanger am Donnerstagabend bei der Eröffnung des Aschauer Marktes im Chiemgau. „Habe in meiner Jugend Scheiß’ gemacht“, sagte er – und wurde bejubelt.

Plus Wie weitermachen mit Hubert Aiwanger? Diese Frage stellt sich bei der CSU wie bei den Freien Wählern. Die Strategen in beiden Parteien sind hin- und hergerissen.

Von Uli Bachmeier

Wo soll das enden? Die harte Wahrheit ist: Niemand weiß es wirklich. Niemand weiß, welche Folgen die verbissene, längst in unzählige Nebenkriegsschauplätze zerfledderte Debatte um Hubert Aiwangers Flugblatt-Affäre für Bayern haben wird – kurzfristig bei der Landtagswahl am 8. Oktober, mittelfristig für die Zeit danach, langfristig für das politische Machtgefüge im Freistaat. Es kursieren wilde Spekulationen. Aberwitzige Verschwörungserzählungen feiern fröhliche Urständ. In den Strategie-Abteilungen der Regierungsparteien herrscht weitgehend Ratlosigkeit – und das hat gute Gründe.

Die Causa Aiwanger: Wie geht es weiter?

Normalerweise ist diese Frage einfach zu beantworten. Ein Skandal hat mindestens zwei, manchmal drei Elemente: Es gibt (1.) ein Fehlverhalten und in der Folge (2.) eine öffentliche Empörung, die im Ergebnis manchmal dazu führt, dass ein Politiker zurücktreten oder entlassen werden muss (3.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen