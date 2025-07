Neue Tramlinie für München: Start der Westtangente rückt näher

Im Münchner Westen nimmt ein wichtiges Nahverkehrsprojekt der Stadt konkrete Formen an. Ab Dezember 2025 soll der erste Abschnitt der neuen Tram-Westtangente in Betrieb gehen, darüber informiert die MVG auf ihrer Webseite. Die Westtangente sei eine Reaktion der Stadt auf den steigenden Bedarf an nachhaltiger Mobilität in der westlichen Innenstadt.

Ganz grundsätzlich soll die neue Straßenbahnlinie langfristig eine direkte Verbindung zwischen dem Romanplatz in Nymphenburg und der Aidenbachstraße in Obersendling schaffen. Die Strecke führt über die Wotanstraße, Fürstenrieder Straße und Boschetsrieder Straße zum Ratzingerplatz. Insgesamt sind rund 8,3 Kilometer und 17 neue Haltestellen geplant – laut eigenen Angaben der MVG eine Erweiterung des bestehenden Tramnetzes um etwa zehn Prozent.

München: Trambahnlinie 14 soll ab Dezember 2025 in Betrieb gehen

Der Einstieg in den Betrieb der Westtangente soll schrittweise ablaufen. Für den ersten Abschnitt werde die Linie 14 eingerichtet, die ab Ende 2025 zwischen Pasing und Gondrellplatz verkehren soll. Die Linienführung ist dabei noch nicht identisch mit der langfristig geplanten Westtangente, sie ist vielmehr als Interimsbetrieb zu verstehen. Fahrgäste sollen dennoch bereits in dieser Phase von neuen Verbindungen im Westen profitieren, heißt es bei der MVG. Die bestehenden Buslinien 51, 151 und 168 bleiben zudem im Einsatz.

Diese Münchner Stadteile sollen in den nächsten Jahren durch ÖPNV verbunden werden

Mit der Westtangente entsteht eine neue Querverbindung durch diese fünf Stadtteile:

Neuhausen-Nymphenburg

Laim

Hadern

Sendling-Westpark

Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

Die neue Linie bindet dann unter anderem die U-Bahnlinien U3, U5 und U6, mehrere Trambahnlinien sowie die S-Bahn am Haltepunkt Laim an.

Neue Tramlinie 14 in München: Das ist die technische Herausforderung

Ob der erste Teilbetrieb wie geplant Ende 2025 starten kann, hängt unter anderem vom Abschluss umfangreicher Leitungsverlegungen ab. Besonders relevant ist die altersbedingt notwendige Erneuerung und Umlegung der Hauptwasserleitung 5 (HW5) in der Fürstenrieder Straße sowie weitere Versorgungsarbeiten im Trassenbereich.

Weitere Abschnitte sollen bis Ende 2028 folgen

Nach dem ersten Abschnitt sollen in den nächsten Jahren noch weitere folgen:

Ammerseestraße bis Ratzingerplatz: bis Dezember 2027

Romanplatz bis Agnes-Bernauer-Straße: bis Dezember 2028

Ratzingerplatz bis Aidenbachstraße: bis Dezember 2028

