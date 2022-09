Neunjähriger Radfahrer verletzt sich bei Autounfall schwer

Der Junge ist von der Straße abgekommen und dann mit der Türe eines vorbeifahrenden Autos kollidiert. Dabei hat er sich schwere Verletzungen zugezogen.

Ein Neunjähriger auf einem Fahrrad ist in München bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Das Kind sei auf einem Gehweg gefahren, der wegen Pflanzen und einer Mauer schlecht einzusehen gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Als der Bub am Freitag vom Gehweg auf die Straße fuhr, kam ein Wagen von rechts.

Der Neunjährige fuhr in die Türe des Autos, kam dabei mit dem Kopf gegen die Dachkante und stürzte anschließend zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. "Die Kopfverletzungen wären schlimmer gewesen, hätte er keinen Helm angehabt", so der Sprecher. (dpa)