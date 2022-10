München

Teuerste Uni-Stadt Deutschlands: Zehntausende warten auf einen Wohnheimplatz in München

Platz im Hörsaal, aber nicht auf dem Wohnungsmarkt: Vor allem Münchner Studierende finden in diesem Semester kaum eine Bleibe.

Junge Menschen können sich das Wohnen in München kaum mehr leisten. Derzeit warten noch 15.000 Studierende auf einen Platz im Wohnheim. So viele wie nirgendwo in Deutschland.

Zum Beginn des Wintersemesters warten nach Angaben des Deutschen Studentenwerks (DSW) noch Zehntausende Studierende auf einen Wohnheimplatz. München ist der teuerste Hochschulstandort Deutschlands Mitte September standen demnach in elf großen Universitätsstädten mehr als 35.000 Menschen auf Wartelisten für einen Platz, 15.000 davon allein in München, der wohl teuersten Hochschulstadt Deutschlands, wie die Deutsche Presse-Agentur vom DSW erfuhr. Die Studenten- und Studierendenwerke betreiben nach Angaben ihres Verbands bundesweit rund 1700 Wohnheime mit fast 200.000 Plätzen. "Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende ist ein eklatantes Strukturdefizit des deutschen Hochschulsystems und ein soziales Problem", sagte DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl. Er verwies darauf, dass die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze in den vergangenen 15 Jahren um 52 Prozent, die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze aber nur um 6 Prozent gestiegen sei. "Diese Schere darf nicht noch weiter auseinandergehen." Neues Programm für Junges Wohnen - wann kommt Abhilfe? Anbuhl äußerte die Hoffnung, dass ein im Koalitionsvertrag von der Ampel versprochenes Bund-Länder-Programm "Junges Wohnen", wie von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) beabsichtigt, Anfang des nächsten Jahres starten kann. Nach früheren Angaben der 46-Jährigen geht es dabei um dreistellige Millionenbeträge. Der DSW-Generalsekretär nannte das Programm wichtig. Es könne mittelfristig Abhilfe schaffen. (dpa) Lesen Sie dazu auch Statistische Bundesamt Bevölkerungsdichte in Deutschland: In München ist es am engsten

