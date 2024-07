Von Biber gebissen? Frau kommt mit Wunde ins Krankenhaus

Eine Frau ist in München ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie mutmaßlich von einem Biber gebissen wurde. Wie die Feuerwehr heute mitteilte, wollte die Frau sich nach eigenen Angaben am Donnerstagabend in der Würm abkühlen und bemerkte dabei ein Tier neben sich. Als sie deshalb den Fluss wieder verlassen wollte, habe sie einen Stich am Oberschenkel gespürt.

An ihrem Bein stellte sie den Angaben nach eine etwa zehn Zentimeter lange Risswunde und eine kleinere Bisswunde fest. Sie habe recht stark geblutet. Passanten, die laut Feuerwehr einen wegschwimmenden Biber gesehen und fotografiert haben, kümmerten sich um die Frau und riefen den Rettungsdienst. Nach Einschätzung der Feuerwehr wollte der Biber wohl sein Revier mit Jungtieren verteidigen.