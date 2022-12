München

vor 24 Min.

Zieht das Hofbräuhaus in Schuhbecks Südtiroler Stuben?

Alfons Schuhbeck kochte 19 Jahre lang in den Südtiroler Stuben.

Plus Der Mietvertrag für das Lokal in München läuft an Silvester aus. Zwei berühmte Bewerber um die Räume des früheren TV-Kochs sind noch im Rennen.

Von Sarah Ritschel Artikel anhören Shape

Wenn das Jahr 2022 zu Ende geht, ist es auch mit Alfons Schuhbecks letztem Restaurant vorbei: Dann endet die Ära der Südtiroler Stuben, in denen der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Stargastronom seit 2003 nicht nur die Münchner Promiszene bekocht hatte. Nun läuft der Mietvertrag aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen