Münchner fällt beim Wandern 150 Meter tief und stirbt

Ein Mann aus München ist bei einer Bergtour abgestürzt und gestorben. Der 32-Jährige war mit sechs Freunden in den Bergen beim Schliersee im Landkreis Miesbach unterwegs, berichtete die Polizei. Sie liefen vom Gipfel der Brecherspitz auf 1685 Metern in Richtung oberer Firstalm. An einer steilen Stelle, die mit Stahlseilen zum Festhalten gesichert ist, stolperte der Mann und stürzte den steilen Hang herunter. 150 Meter tiefer blieb er regungslos liegen.

Wander-Unfall am Schliersee: Freunde alarmierten sofort die Bergwacht

Die Freunde alarmierten sofort die Bergwacht. Ein Rettungshubschrauber flog zum Unfallort, konnte dem 32-Jährigen aber nicht mehr helfen. Der Münchner starb noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte brachten die unter Schock stehenden Begleiter des Mannes ins Tal. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Schon vergangenes Jahr war ein Mann an der Brecherspitz abgestürzt und gestorben.