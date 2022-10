Naturschutz

Volkszählung bei den Bartgeiern: Landesbund für Vogelschutz ruft zur Teilnahme auf

Plus Biologen rufen Naturfreunde zur Teilnahme an den "Bartgeierbeobachtungstagen" in den Alpen auf. Eigentlich waren die Tiere dort vor mehr als 100 Jahren ausgerottet worden.

Von Michael Munkler

In den bayerischen Alpen finden vom 8. bis 15. Oktober „Bartgeierbeobachtungstage“ statt. Zu der Aktion, die es auch in anderen europäischen Ländern gibt, haben der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Nationalpark Berchtesgaden aufgerufen. Die besten Chancen, die Vögel zu sichten, bestehen in den Allgäuer Alpen und in den Berchtesgadener Bergen. Nach Angaben der Initiatoren ist es das Ziel, das Verständnis für den Schutz der Greifvögel zu wecken und den aktuellen Bestand besser einschätzen zu können.

