vor 1 Min.

Verbot der Anbindehaltung würde "Massensterben in Landwirtschaft" auslösen

Die ganzjährige Anbindehaltung von Rindern soll komplett und die Kombihaltung der Tiere teilweise abgeschafft werden. So plant es die Bundesregierung.

Plus Trotz der aufgeheizten Stimmung soll das geplante Verbot der Anbindehaltung kommen. Für viele das Aus, sagen Landwirte - und haben eine einfache Lösung.

Von Andreas Berger

Die Anbindehaltung von Rindern soll verboten werden. So plant es die Bundesregierung. Es ist eines von mehreren Vorhaben der Ampelkoalition, die den Unmut vieler Landwirte wachsen lässt. Unter all den Kritikpunkten an der Politik gehöre dieses Thema „zu den großen Brocken“, sagt Jürgen Hummel aus Obergünzburg (Kreis Ostallgäu).

Er ist Landwirt und nimmt an aktuellen Protesten gegen die Bundesregierung teil. Das geplante Verbot der Anbindehaltung werde „ein Massensterben in der Landwirtschaft“ verursachen, befürchtet Hummel. Denn Betriebe müssten viel Geld investieren, um Höfe und Ställe umzubauen.

