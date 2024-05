Solidaritätsdemo für mutmaßliche Linksextremistin

Vor dem Nürnberger Gefängnis haben mehrere Unterstützer einer mutmaßlichen Linksextremistin ihre Solidarität mit der Frau bekundet.

Am Freitag hielten sie unter anderem Plakate mit der Aufschrift "Free Hanna" in die Höhe.

Die 29 Jahre alte Hanna S. soll, so die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, bei Überfällen auf mutmaßliche Rechtsextremisten im Februar 2023 in Ungarn dabei gewesen sein. Am vergangenen Montag wurde sie festgenommen, zudem wurde ihre Wohnung durchsucht. Sie sitzt in U-Haft. Nach Auffassung der Ermittler hat die 29-Jährige als Teil einer kriminellen Vereinigung gehandelt. Dem bayerischen Verfassungsschutz zufolge sollen die Angreifer in Budapest Mitglieder einer militanten linksextremistischen Gruppe namens "Antifa Ost" gewesen sein.

Bereits nach der Festnahme von Hanna S. gab es Protest: Am Montagabend demonstrierten bis zu 250 Menschen in Nürnberg gegen die Inhaftierung der Frau.

(dpa)