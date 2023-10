Stimmkreis Nürnberger Land: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie sehen die Wahlergebnisse der Bayernwahl aus? Hier finden Sie die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Nürnberger Land.

Nachdem der Wahlkampf in Bayern heiß gelaufen ist, steht am 8. Oktober 2023 die Landtagswahl an. Der Freistaat zählt insgesamt 91 Stimmkreise, in denen alle Bürger und Bürgerinnen am Wahl-Tag ihre Stimme abgeben. Gleichzeitig finden in manchen Bezirken Landrats- und die Bürgermeisterwahlen statt.

Der Stimmkreis Nürnberger Land gehört zum Mittelfranken und hat die Stimmkreisnummer 511. Direkt nach der Stimmenauszählung gibt es hier die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 fürs Nürnberger Land für Sie. Zum Vergleich finden Sie weiter unten im Artikel außerdem die Ergebnisse der Bayernwahl von 2018.

Wahlergebnisse für Nürnberger Land: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Termin der Wahl, dem 8. Oktober 2023, sind die Wahllokale in Bayern bis 18 Uhr geöffnet. Alle, die an dem Tag nicht erscheinen konnten, oder keine Zeit hatten, konnten bereits vorab Briefwahl beantragen und so ihr Wahlrecht geltend machen.

Bei jeder Landtagswahl gibt es eine Erst- und eine Zweitstimme, die für die Wahl entscheidend sind. Die Erststimme entscheidet, welcher der Direktkandidaten Einzug in den Landtag erhält. Die Zweitstimme steht für die Kandidaten und deren zugehörige Partei aus den Wahlkreislisten. Aus beiden Stimmen entsteht schließlich die Gesamtstimme, die entscheidet, wie viele Sitze jede Partei im Landesparlament bekommt.

Hier finden Sie alle Infos und das Ergebnis der Bayernwahl 2023 für den Stimmkreis Nürnberger Land im Datencenter, sobald die Stimmenauszählung beendet ist. Dann ist auch erkennbar, ob sich die tatsächlichen Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern mit den Prognosen aus den Umfragen zur Wahl decken.

Nürnberger Land: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 511 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier finden Sie alle Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften, die zum Stimmkreis Nürnberger Land gehören. Alle weiteren Orte und Stadteile finden Sie im Artikel zu Nürnberg-Ost (502). Alle Stimmkreise, die zu Nürnberg und Umgebung gehören, finden Sie unter Nürnberg-Nord (501), Nürnberg-Süd (503) und Nürnberg West (504).

Gemeinden aus dem Landkreis Nürnberger Land:

Altdorf b. Nürnberg

b. Burgthann

Hersbruck

Kirchensittenbach

Lauf a. d. Pegnitz

Leinburg

Neuhaus a. d. Pegnitz

a. d. Neunkirchen a. Sand

a. Sand Ottensoos

Pommelsbrunn

Reichenschwand

Röthenbach a. d. Pegnitz

Schnaittach

Schwarzenbruck

Simmelsdorf

Winkelhaid

Die Verwaltungsgemeinschaften:

Happurg mit Alfeld und Happurg

mit und Henfenfeld mit Engelthal , Henfenfeld und Offenhausen

mit , und Velden mit Hartenstein , Velden und Vorra

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Nürnberger Land

Hier finden Sie das Wahlergebnis der Bayernwahl von 2018. Der Stimmkreis Nürnberger Land hatte eine Wahlbeteiligung von etwa 76 Prozent, Direktkandidat war Norbert Dünkel von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 511 von 2018:

CSU : 37,2 Prozent

37,2 Prozent Grüne: 16,0 Prozent

16,0 Prozent SPD : 14,0 Prozent

14,0 Prozent AfD : 10,3 Prozent

10,3 Prozent Freie Wähler : 10,1 Prozent

10,1 Prozent Die Linke : 3,7 Prozent

3,7 Prozent FDP : 3,7 Prozent

3,7 Prozent Sonstige: 5,0 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 von Nürnberger Land:

CSU : 39,6 Prozent

39,6 Prozent Grüne: 16,2 Prozent

16,2 Prozent SPD : 12,6 Prozent

12,6 Prozent AfD : 9,8 Prozent

9,8 Prozent Freie Wähler : 9,8 Prozent

9,8 Prozent Die Linke : 3,7 Prozent

3,7 Prozent FDP : 3,5 Prozent

3,5 Prozent Sonstige: 4,9 Prozent

Das Wahlergebnis von 2018 ähnelt den Ergebnissen der anderen Stimmkreise aus Nürnberg. Auch im Nürnberger Land war die CSU mit 39,6 Prozent der Gesamtstimmen die stärkste Partei. Grüne und SPD folgten auf Platz zwei und drei mit 16,2 Prozent und 12,6 Prozent. AfD und Freie Wähler lagen mit 9,8 Prozent gleichauf. Das Schlusslicht bildeten Linke (3,7) und FDP (3,5).