Älteste Oberallgäuerin und ältestes Mitglied des FC Bayern stirbt mit 110 Jahren

Plus Margareta Treutler aus Oberstaufen ist tot. Sie war das älteste Mitglied des FC Bayern München. Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer bekundet seine Trauer.

Sie war die älteste Frau im Landkreis Oberallgäu, nun ist Margareta Treutler im Alter von 110 Jahren gestorben. Seit 1985 lebte sie in Oberstaufen, zuletzt im Seniorenheim St. Elisabeth.