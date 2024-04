Brand von Sattelzug: Fahrer verletzt und 80.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Sattelzugs in Oberbayern ist ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden.

Der Fahrer kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach hatte der Auflieger des Gespanns am Freitagmorgen auf der Autobahn 9 bei Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) aus unklaren Gründen Feuer gefangen. Der 63-jährige Fahrer hielt sein Fahrzeug dann auf dem Seitenstreifen an, koppelte den Auflieger ab und versuchte mithilfe eines 42-jährigen Verkehrsteilnehmers, den Brand zu löschen. Die A9 war für die Lösch- und Reinigungsarbeiten zwischenzeitlich komplett gesperrt.

(dpa)